„In deiner Größe?“ Pariasek häkerlt Herzog im ORF

Um 5.22 Uhr meldete sich Rainer Pariasek live vom Spielfeld im San Francisco Bay Area Stadium. Vom Mittelkreis aus beobachtete und kommentierte er, wie Österreichs Nationalteam aufwärmte. Dann bat er seinen Experten zu sich. Andi Herzog, fesch herausgeputzt im hellblauen Anzug, trabte an und sprühte vor Vorfreude aufs Match. Ob er denn am liebsten selbst spielen würde, fragte Pariasek. „Da kannst du dir sicher sein“, antwortete der „Herzerl“ mit spitzbübischem Charme: „Die Spieler haben Glück, dass sie kein Leiberl für mich haben, sonst würden sie mich jetzt nicht mehr vom Rasen runterbekommen.“ Und dann der Konter von Pariasek: „Glaubst du, dass sie überhaupt ein Leiberl in deiner Größe hätten?“ Punch! 1:0 für Pariasek. Und Herzog? Der nahm‘s sportlich. „Du bist ein netter Kerl“, lachte er in Richtung des Moderators.