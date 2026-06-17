„In deiner Größe?“ Pariasek häkerlt Herzog im ORF

Zwischen diesen beiden läuft der Schmäh jedenfalls schon auf WM-Niveau! Das ORF-Kommentatoren-Duo Rainer Pariasek und Andi Herzog lieferte vor Anpfiff der Partie Österreich gegen Jordanien schon die ersten weltmeisterlichen Wuchteln.
Um 5.22 Uhr meldete sich Rainer Pariasek live vom Spielfeld im San Francisco Bay Area Stadium. Vom Mittelkreis aus beobachtete und kommentierte er, wie Österreichs Nationalteam aufwärmte. Dann bat er seinen Experten zu sich. Andi Herzog, fesch herausgeputzt im hellblauen Anzug, trabte an und sprühte vor Vorfreude aufs Match. Ob er denn am liebsten selbst spielen würde, fragte Pariasek. „Da kannst du dir sicher sein“, antwortete der „Herzerl“ mit spitzbübischem Charme: „Die Spieler haben Glück, dass sie kein Leiberl für mich haben, sonst würden sie mich jetzt nicht mehr vom Rasen runterbekommen.“ Und dann der Konter von Pariasek: „Glaubst du, dass sie überhaupt ein Leiberl in deiner Größe hätten?“ Punch! 1:0 für Pariasek. Und Herzog? Der nahm‘s sportlich. „Du bist ein netter Kerl“, lachte er in Richtung des Moderators.
„Glücklich schaut er nicht aus“
Zuvor hatte Herzog schon dezente Hellseher-Qualitäten illustriert. Noch bevor die Aufstellung Österreichs bekannt war, analysierte er den Blick von Marko Arnautovic beim Betreten des Platzes und meinte: „Wirklich glücklich schaut er nicht aus.“ Und Herzog sollte recht behalten: Arnautovic stand nicht in der Startformation.
Hoffentlich behält er auch mit einer anderen Prognose Recht. Denn vor dem Match meinte er nämlich, dass „wir den Jordaniern von Beginn an zeigen müssen, dass wir die bessere Mannschaft sind und es für sie nichts zu holen gibt“.
Auf geht‘s, Österreich!
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