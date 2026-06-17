Erstes WM-Tor seit 1998! Schmid löste Herzog ab

Fast auf den Tag genau 28 Jahre später löste Schmid mit dem 44. Treffer ab. Herzog ab. Der „Krone“-Kolumnist strahlte: „Endlich, es ist Zeit geworden.“ Erfolgreichster WM-Torschütze ist Erich Probst. Berühmt geworden war er 1953 mit seinen 5 Toren beim 9:1 gegen Portugal in der WM-Qualifikation. Bei der Endrunde machte der Rapidler weiter und traf vier Mal en suite – gegen Schottland (1:0), drei Mal gegen die CSSR (5:0), gegen die Schweiz (7:5) und gegen Deutschland (1:6). Nur Vize-Weltmeister Sándor Kocsis (11 Tore!) traf noch öfter.