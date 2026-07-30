Pikante Gerüchte! Weltmeister droht das Liebes-Aus

Noch vor wenigen Tagen feierten Garcia und Williams gemeinsam auf dem Rasen des Stadions in New Jersey den WM-Titel, doch nun soll die Beziehung der beiden am Ende sein. Durchaus überraschend für viele Fans. Die gemeinsamen Fotos in den sozialen Netzwerken wurden bereits entfernt, und spanische Medien spekulieren über die Hintergründe.