Pikante Gerüchte! Weltmeister droht das Liebes-Aus

Folgt nach dem WM-Rausch der große Liebes-Kater? Zumindest bei Spanien-Kicker Nico Williams soll das der Fall sein. Wie spanische Medien berichten, soll sich seine Freundin Ainhi Garcia wenige Tage nach dem Titel von ihm getrennt haben. Dazu machen pikante Gerüchte die Runde ...
Noch vor wenigen Tagen feierten Garcia und Williams gemeinsam auf dem Rasen des Stadions in New Jersey den WM-Titel, doch nun soll die Beziehung der beiden am Ende sein. Durchaus überraschend für viele Fans. Die gemeinsamen Fotos in den sozialen Netzwerken wurden bereits entfernt, und spanische Medien spekulieren über die Hintergründe.
Während Journalist Javi Hoyos zunächst noch auf Informationen aus dem engeren Umfeld des (Ex-)Paares verwies und von einer einvernehmlichen Trennung berichtete, tauchten kurze Zeit später brisante Aufnahmen von Williams auf, die neue Spekulationen befeuern.
Pikante Party-Aufnahmen
Der Sender „Telecinco“ hat Party-Bilder des Weltmeisters veröffentlicht, auf denen er auf einer Jacht mit weiblicher Begleitung zu sehen ist. Dabei kommt der 24-Jährige zumindest einer jungen Frau offenbar ziemlich nahe. Spanische Medien sehen darin nun den Hintergrund der Trennung.
Denn nur kurze Zeit nach besagter Feier hat Ainhi die Fotos von Williams WM-Sieg und sogar ihre Geburtstags-Glückwünsche an den Spanien-Kicker gelöscht. Nur noch Fotos von ihr in einem Williams-Trikot sind als stumme Zeugen verblieben ...
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