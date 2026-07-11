Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video

Erst das tränenreiche Verletzungs-Aus von Superstar Thibaut Courtois, und dann patzt auch noch sein Ersatzmann Senne Lammens in der entscheidenden Situation: Belgien ist im WM-Viertelfinale an Spanien gescheitert. Alle Tore und Highlights von Spaniens 2:1-Sieg sehen Sie hier im Video.