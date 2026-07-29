Irrer Plan von Infantino: Zehnfaches Gehalt winkt!

Infantino winkt wichtiger Posten

Diesmal nannte die FIFA einen Erlös von etwas mehr als vier Milliarden US-Dollar (3,52 Mrd. Euro). Ein solcher Schritt hätte außerdem einen anderen Effekt: Infantino könnte nach einer weiteren Periode als Präsident ab 2031 zum Geschäftsführer des neu zu gründenden Tochterunternehmens FFE werden und so nach 15 Jahren Amtszeit weiter mächtig im FIFA-Kosmos wirken. Sein Gehalt soll sich dann an dem von NFL-Commissioner Roger Goodell orientieren. Dieser kassiert jährlich rund 64 Millionen Dollar (etwa 56,3 Millionen Euro) – somit würde Infantino sein Salär verzehnfachen.