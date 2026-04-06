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Fünf Klasse-Treffer
Bundesliga: Wählen Sie
hier das Tor der 25. Runde
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet
Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten!
Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Highlights: SVR – ALT
Video: Mutandwa-Hattrick – Comeback-Sieg perfekt
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Hier die Highlights
Video: Rapids Hedl patzt, Sturm meisterlich
Manfred Fischer
Austria-Kapitän
Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“
Filip Rozga wurde mit unzähligen Getränke-Bechern beworfen. Ein Sturm-Betreuer ging dabei zu ...
Betreuer geht zu Boden
„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
Videos
Mesut Özil und seine Frau Amine
„Allah sei Dank!“
Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
Schwarz-weißer Jubel in Wien-Hütteldorf
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Platz eins abgesichert
Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
Rapid-Keeper Niklas Hedl
„So ist es eben“
Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
Seedy Jatta traf zum 2:0 für Sturm Graz. 
Nach Mega-Patzer
Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer)
Stimmen zum BL-Sonntag
Kühbauer: „… dann wäre der Zug abgefahren gewesen“
Hartberg-Kapitän Heil war geknickt.
Zwei bittere Minuten
Hartberg: Nur ein Fluch konnte gebrochen werden
So sieht pure Erleichterung aus: Red Bull Salzburg kann ja doch noch treffen und siegen …
Binnen 68 Sekunden
2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg
Die Linzer Jubeltraube nach dem 4:1-Sieg gegen die Wiener Austria …
Veilchen übel gerupft
Gnadenlos! LASK walzt die Austria mit 4:1 nieder
Sturm-Präsident Christian Jauk
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Gerüchte trotz Platz 1
Sturm-Boss Jauk: „Das erzeugt unnötigen Lärm“
Peter Stöger ist wieder Experte bei Sky.
Nach Aus bei Rapid
Peter Stöger zeigt sich offen für ein Comeback
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Der Rapid-Boss warnt:
„Wir dürfen nicht vorzeitig ins Träumen verfallen“
Die Spieler des GAK jubelte über den dritten Sieg in Folge.
Dritter Sieg in Folge
Der GAK-Erfolgslauf reißt auch gegen BW Linz nicht
3:1 nach 0:1 – die WSG Tirol hat sich nach Schwierigkeiten in Hälfte 1 dann doch noch gegen den ...
3:1 nach 0:1
WSG dreht Spiel und stößt WAC tiefer ins Elend!
Vasilije Markovic (li.) ist bei der Wiener Austria auf einem sehr guten Weg.
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Austrias Michi Wagner
„Für unsere Jugend gibt es keinen schöneren Druck“
Zum Archiv
Kingstone Mutandwa schoss den SCR Altach im Alleingang ab. 
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3:2 nach 0:2-Rückstand
Hattrick-Held nahm den Matchball mit ins Bett!
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Vor Duell mit Sturm
Thorup: „Platz eins ist jetzt nicht so wichtig“
Kingstone Mutandwa traf dreimal.
Hattrick gegen Altach
Am Mittwoch kickte Ried-Held noch gegen Messi
Ognjen Zaric
Altach-Coach:
„Ich haue sicher nicht auf einen Spieler drauf!“
Kingstone Mutandwa traf nach der Pause drei Mal.
Leader in Quali-Gruppe
Mutandwa-Hattrick! Ried dreht Spiel gegen Altach
Antiste (re.) greift mit Rapid gegen Sturm nach der Tabellenführung
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Sonnleitner analysiert
„Wer im Hit siegt, macht einen wichtigen Schritt“
Peter Stöger
Nach Aus bei Rapid
Peter Stöger kehrt in die „alte Heimat“ zurück
Stefan Kulovits
252 Pflichtspiele
Endgültig! Rapid löst Vertrag mit Klub-Legende auf
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