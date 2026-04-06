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„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
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Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden
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Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
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Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
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Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
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Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg
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Kühbauer: „… dann wäre der Zug abgefahren gewesen“
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2. Liga – 24. Runde
Austria Lustenau patzt bei den Young Violets!
Upper Austria Ladies
Austro-Trio startet am Dienstag ins Linzer Turnier
Zustand verschlechtert
Ex-Coach Lucescu liegt im künstlichen Koma
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Zwei bittere Minuten
Hartberg: Nur ein Fluch konnte gebrochen werden
Binnen 68 Sekunden
2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg
Veilchen übel gerupft
Gnadenlos! LASK walzt die Austria mit 4:1 nieder
Gerüchte trotz Platz 1
Sturm-Boss Jauk: „Das erzeugt unnötigen Lärm“
Nach Aus bei Rapid
Peter Stöger zeigt sich offen für ein Comeback
Der Rapid-Boss warnt:
„Wir dürfen nicht vorzeitig ins Träumen verfallen“
Dritter Sieg in Folge
Der GAK-Erfolgslauf reißt auch gegen BW Linz nicht
3:1 nach 0:1
WSG dreht Spiel und stößt WAC tiefer ins Elend!
Austrias Michi Wagner
„Für unsere Jugend gibt es keinen schöneren Druck“
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3:2 nach 0:2-Rückstand
Hattrick-Held nahm den Matchball mit ins Bett!
Vor Duell mit Sturm
Thorup: „Platz eins ist jetzt nicht so wichtig“
Hattrick gegen Altach
Am Mittwoch kickte Ried-Held noch gegen Messi
Altach-Coach:
„Ich haue sicher nicht auf einen Spieler drauf!“
Leader in Quali-Gruppe
Mutandwa-Hattrick! Ried dreht Spiel gegen Altach
Sonnleitner analysiert
„Wer im Hit siegt, macht einen wichtigen Schritt“
Nach Aus bei Rapid
Peter Stöger kehrt in die „alte Heimat“ zurück
252 Pflichtspiele
Endgültig! Rapid löst Vertrag mit Klub-Legende auf
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