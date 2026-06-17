ORF: Stream-Blackout bei Österreichs WM-Auftakt

Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten viele Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Zahlreiche Nutzer berichteten, dass der Livestream nicht funktionierte oder komplett ausgefallen war. Teilweise war das Spiel nur noch über das lineare Fernsehen zu sehen.