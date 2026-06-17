ORF: Stream-Blackout bei Österreichs WM-Auftakt

Blackout für zahlreiche Fußballfans beim WM-Auftakt Österreichs! Während das ÖFB-Team gegen Jordanien um die ersten Punkte kämpfte, streikte bei vielen Nutzern der ORF-Stream.
Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten viele Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Zahlreiche Nutzer berichteten, dass der Livestream nicht funktionierte oder komplett ausgefallen war. Teilweise war das Spiel nur noch über das lineare Fernsehen zu sehen.
Dort verfolgten mehr als eine Million Österreicher die Partie. Auch im Streamingbereich dürfte das Interesse enorm gewesen sein. Viele Fans wollten das Spiel auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs am Smartphone verfolgen.
Mega-Ansturm offenbar zu viel
Offenbar hielt die Technik dem gewaltigen Ansturm nicht stand. Entsprechend groß war der Ärger in den sozialen Netzwerken. Dort machten viele Fans ihrem Frust über die technischen Probleme Luft.
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