Auch Schmid und Arnautovic nun in elitärem Klub

„Ideal, wenn alle erfolgreich sind“

Vastic selbst ist zwar weiterhin „stolz, dass ihm dieses Kunststück gelungen ist“, betont aber auch: „Es ist an der Zeit, dass noch weitere ÖFB-Kicker in den Klub kommen. Ich hoffe so viele wie möglich.“ Wem traut er es weiters zu? „Vor allem Gregoritsch ist derzeit in einer hervorragenden Form. Dem traue ich das auf jeden Fall zu. Aber am Ende wäre es natürlich ideal, wenn alle erfolgreich sind.“