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Tor bei EM und WM:

Auch Schmid und Arnautovic nun in elitärem Klub

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 08:21
Marko Arnautovic (Mitte) und Romano Schmid (rechts) trafen gegeen Jordanien, damit trafen beide ...
Marko Arnautovic (Mitte) und Romano Schmid (rechts) trafen gegeen Jordanien, damit trafen beide bei der EM nun auch bei einer WM.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der erste Österreicher, der bei WM und EM getroffen hatte, war Ivo Vastic. Nun zogen auch Romano Schmid und Marko Arnautoivic in diesen elitären Klub ein. Der Bremen-Legionär erzielte mit einem Traumtor das 1:0 gegen Jordanien, Marko Arnautovic mit einem Elfmeter den Endstand.

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Schmidt gelang mit seinem sehenswerten Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck das erste WM-Tor Österreichs seit 10.221 Tagen. Für den zweifachen Familienvater war es sein vierter Länderspiel-Treffer. Zuvor hatte er gegen die Niederlande (bei der EM 2024), gegen Slowenien (Nations League) und San Marino (WM-Qualifikation) getroffen.

Romano Schmid traf gegen Jordanien sehenswert.
Romano Schmid traf gegen Jordanien sehenswert.(Bild: AP/Jeff Chiu)

Marko Arnautovic war erst im Pech, als ihm sein vermeintliches Tor zum 2:1 wegen eines Handspiels von Stefan Posch aberkannt wurde. Am Ende der Nachspielzeit war er dann aber im Glück. Nach einem Schuss von ihm war ein Verteidiger von Jordanien mit der Hand am Ball. Nach Video-Check gab es einen Elfmeter, den „Arnie“ souverän verwandelte. Für den Stürmer war es das 48. Tor im 134. Länderspiel.

Marko Arnautovic traf per Elfmeter zum 3:1-Endstand.
Marko Arnautovic traf per Elfmeter zum 3:1-Endstand.(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)

„Ideal, wenn alle erfolgreich sind“
Vastic selbst ist zwar weiterhin „stolz, dass ihm dieses Kunststück gelungen ist“, betont aber auch: „Es ist an der Zeit, dass noch weitere ÖFB-Kicker in den Klub kommen. Ich hoffe so viele wie möglich.“ Wem traut er es weiters zu? „Vor allem Gregoritsch ist derzeit in einer hervorragenden Form. Dem traue ich das auf jeden Fall zu. Aber am Ende wäre es natürlich ideal, wenn alle erfolgreich sind.“ 

Ivo Vastic traf bei der WM 1998 und bei der EM 1998,
Ivo Vastic traf bei der WM 1998 und bei der EM 1998,(Bild: GEPA)

„Sie sind in guter Verfassung“
Das wären dann auch noch Sasa Kalajdzic, Marcel Sabitzer und Alessandro Schöpf. Generell sieht Vastic die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick gut aufgestellt: „Sie sind in guter Verfassung und haben gut performt. Über die Gruppenphase werden sie es schaffen und ab dann hat es häufig auch mit Glück zu tun, gegen welchen Gegner man antritt. Da muss man dann Schritt für Schritt machen. Dem Team ist aber einiges zuzutrauen“, so der Ex-Teamspieler.

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