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Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
Bologna kickt Rom raus
Freiburg stürmt mit 5:1
über Genk ins Viertelfinale!
Florian Grillitsch jubelt über seinen Treffer.
Europa League
Florian Grillitsch glänzt
bei Bragas Aufholjagd
Es sollte nicht sein – der VfB Stuttgart verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League ...
EL-Achtelfinale
Stuttgart unterliegt Porto
++ Aston Villa siegt in Lille
Tobias Lawal (l.) trifft mit Genk auf Philipp Lienharts (r.) SC Freiburg.
Paarungen stehen fest
Rot-weiß-rotes Duell im
Achtelfinale der Europa League
ÖFB-Teamgoalie Tobias Lawal (M.)
Europa League
Genk stolpert mit ÖFB-Goalie
Tobias Lawal ins Achtelfinale!
Ein kleiner Finger darf vieles, aber nicht SO abstehen ...
Kicker knallhart
Grusel-Verletzung schmerzt schon beim Hinschauen
Marko Arnautovic
Europa League
Lille kickt Arnautovic in der Verlängerung raus
Europa League
Joker Arnautovic gewinnt mit Roter Stern in Lille
Europa League
Nottingham gegen Fenerbahce in Torlaune
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Marko Arnautovic
In der Europa League
Arnautovic-Klub Roter Stern kennt Play-off-Gegner
Soumaila Diabate zeigte gegen Aston Villa eine starke Leistung.
Bullen-Noten im Detail
Bärenstarker Diabate und eine gute Angriffsreihe
Am Ende mussten sich die Salzburger nach 2:0-Führung doch noch gegen Aston Villa geschlagen ...
Analyse nach Match
Bitteres Salzburg-Aus: „Wenn ich sehe, dass …“
Marko Arnautovic muss mit Roter Stern Belgrad in die Europa-League-Playoffs.
Europa League
Arnautovic-Klub verpasst Top-acht ++ Lyon Erster
Hängende Köpfe bei den Salzburgern ...
Bei Aston Villa
Von 2:0 auf 2:3 – Salzburg raus aus Europa League
Ein versöhnlicher Abschluss für Sturm Graz.
Kiteishvilis Goldtor
Sturm beendet Europa-League-Abenteuer mit Sieg
Andreas Weimann hatte bei Aston Villa eine schöne Zeit.
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Teamkicker Weimann:
„Aston Villa surft auf einer Welle“
Unai Emery knöpfte sich Youri Tielemans vor.
Gegner von Salzburg
Star-Trainer schubst Spieler: „Er ist mein Sohn!“
Großer Jubel bei den Salzburgern
In der Europa League
Gegner „schämte“ sich: Salzburg hat nun Endspiel!
Kerim Alajbegovic (re.) traf doppelt.
Bullen-Noten im Detail
Salzburgs Top-Talent erwischte perfekten Abend
Europa League
Die Roma besiegt Stuttgart – ÖFB-Kicker gibt Debüt
Salzburg feierte einen verdienten Sieg.
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
Sturm ging beim Debüt von Coach Ingolitsch in die Knie.
Pleite in Rotterdam
Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“
Zum Archiv
Marko Arnautovic (l.) hatte am Donnerstagabend gut lachen.
Europa League
Roter Stern Belgrad siegt dank Arnautovic-Assist
Jon Gorenc Stankovic and Axel Kayombo
Europa-League-Aus fix
Sturm bei Feyenoord Rotterdam ohne echte Chance
Der gerade erst 17-jährige Luca Weinhandl steht gegen Feyenoord Rotterdam überraschend in der ...
Ingolitsch überrascht
Youngster Weinhandl feiert sein Debüt in Europa
Willi Kreuz lebte sechs Jahre in Rotterdam, spielte erst zwei Jahre für Sparta, dann vier Jahre ...
Legende Willi Kreuz
„Für mich ist Feyenoord nach wie vor ein Weltklub“
Jon Gorenc Stankovic ist jetzt Sturms „Glatze Gnadenlos“.
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Die Rekord-Schlappe
„Glatze Gnadenlos“ schon im Sturm-Camp knallhart
Karim Konate (li.) ist gegen Basel fraglich.
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Salzburg vor Basel
Letsch: „Wir wollen nicht in Schönheit sterben“
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm auf Rotterdam
„Wir wollen ihnen den Spaß am Fußball nehmen“
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch.
Er kränkelt!
Red Bull Salzburg zittert um Sturm-Hoffnung
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