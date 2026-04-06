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Austria Salzburg wurde am Ostermontag in Wels von Hunderten mitgereisten Fans unterstützt.  
„Sind stolz drauf“
Ein Punkt für Austria Salzburg bei weiterem Rekord
Zwei Austrias im Duell, aber nur ein Sieger …
2. Liga – 24. Runde
1:3! Austria Lustenau
patzt bei den Young Violets
Nächste Pleite für Jakob Brandtner (li.) und Liefering.
0:1 gegen Amstetten
Liefering kassiert dritte Niederlage am Stück
Liefering-Trainer Danny Galm.
ADMIRAL 2. Liga
Jungbullen nach Schmach um Reaktion bemüht
Vienna-Präsident Kurt Svoboda
Viennas Svoboda
Präsident fordert nach Lustlosigkeit ein Signal
Beim Training in Wels erlebten Dominik Samardzija (im Tor) und Felix Albrecht (r.) hohe ...
Akademie-Talente
Zwei Ländle-Kicker hinterließen Eindruck in Wels
Für die Bregenzer (in Weiß) reichte es bei Austria Salzburg trotz 2:0-Führung nur zu einem ...
Bregenz in Salzburg
Nah dran am Sieg, aber wieder nur Unentschieden
Im Hinspiel trennten sich Lustenau und Admira Wacker im vergangenen September in der Südstadt ...
Austria-Coach Mader:
„Der Druck liegt eindeutig bei der Admira“
Kickt seit Winter für Austria Salzburg: Wirbelwind Florian Rieder.
„Liebe es!“
Gläubiger Austrianer über Heimspiel am Karfreitag
Videos
Mesut Özil und seine Frau Amine
„Allah sei Dank!“
Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Slobodan „Bobby“ Grubor
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Vier Tage, drei Spiele
Austria-Trainer: „Die Amateure haben Priorität!“
Die Austria ist auf einem guten Weg.
„Krone“-Interview
Kirchler: „Die Bundesliga ist noch unrealistisch“
Gesellschafter Zeljko Karajica (li.) hat Sorgen, Masseverwalter Michael Ponatsch will die ...
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ÖGK verlangt Geld nach
Forderungen gegen die Austria höher als erwartet
Das 3:3 von Vucenovic &amp; Co. gegen Stripfing könnte im Titelrennen noch eine Rolle spielen.
2.Liga-Titelkampf:
„Dann verlierst du ziemlich schnell den Faden“
Auf Admiras Interimscoach Harald Suchard wartet viel Arbeit. 
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Interimscoach Suchard:
„Habe dem Klub mein halbes Leben zu verdanken“
Thomas Silberberger muss den Trainerstuhl bei der Admira räumen.
Admira trennt sich
Mitten im Titelkampf: Silberberger hat ausgedient
Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.
Negativserie hält an
Amstetten nach Nullnummer nur noch auf Platz fünf
Thomas Silberberger kennt die Kritik in seiner zweiten Saison bereits
Nach Kritik der Fans
Admira-Coach Silberberger zur „Experten-Thematik“
Lustenau ist Leader
Ein Ausrufezeichen im Kampf um den Titel
Immer einen Tick früher am Ball: die Sturm-Kicker beim Gastspiel in Wien
2. Liga – 22 . Runde
Sturm II überrascht mit Sieg bei Young Violets!
Lustenau gewann den Schlager beim FAC.
Zweite Liga
Austria Lustenau auf Platz eins, Admira patzt
Riquelme (li.) und Liefering vergaben eine 2:0-Führung.
2. Liga
Nach der Pause ging Salzburger Klubs die Luft aus
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Erste Kündigungen da
Austrias Amateure sind der Plan B im Konkursfall
Zum Archiv
Top secret! Lustenau-Trainer Markus Mader verrät seinen Spielern den Masterplan, wie es mit dem ...
3164 Tage ohne Sieg
Austria will beim FAC lange Durststrecke beenden
Sebastian Aigner (li.) und die Austria haben einen Lauf.
2. Liga
„Ein gutes Zeichen für den ganzen Verein“
Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider.
Nach Verlängerung
Austria-Trainer: „Ich bin keiner, der davonläuft“
Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider verlängert seinen Vertrag.
„Ich freue mich“
Austria Salzburg verlängert mit Trainer Schaider
Austria Salzburg hat in diesen Tagen viel Grund zum Jubeln. 
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Austria Salzburg
Neuer Sponsor schon diese Woche am Trikot?
Sogar auf der Pressekonferenz der Verkündung der Austria-Insolvenz konnte Zeljko Karajica (li.) ...
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Staatsanwalt erklärt
Ermittlungen gegen Austria-Chef: Das ist der Stand
Gegen die Vienna-Kicker immer einen Schritt vorne: die Burschen von den Young Violets
2. Liga – 21. Runde
Young Violets gewinnen Derby bei der Vienna!
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In der Krise
Austria-Trainer gründeten einen eigenen Verein
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