Mit Real Madrids B-Elf schlägt‘s in Klagenfurt 13!

Real Madrid testet am Samstag (18 Uhr) in Klagenfurt gegen die Fiorentina. Beide Kader sind bekannt – die großen Stars sind nicht da. Das Wörthersee-Stadion war in seiner 19-jährigen Geschichte bisher zwölfmal ausverkauft – diese Spiele haben es bisher geschafft:
Die „Königlichen“ kommen – und sind auch gleich wieder weg. Für den Testspiel-Kracheram Samstag in Klagenfurt gegen die Fiorentina reist Real Madrid erst am Spieltag an, nimmt sich Tageszimmer im Schlosshotel Velden, läuft um 18 Uhr im Wörthersee-Stadion auf – und sitzt dann auch schon sofort wieder im Flieger!
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