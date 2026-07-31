Mit Real Madrids B-Elf schlägt‘s in Klagenfurt 13!

Die „Königlichen“ kommen – und sind auch gleich wieder weg. Für den Testspiel-Kracheram Samstag in Klagenfurt gegen die Fiorentina reist Real Madrid erst am Spieltag an, nimmt sich Tageszimmer im Schlosshotel Velden, läuft um 18 Uhr im Wörthersee-Stadion auf – und sitzt dann auch schon sofort wieder im Flieger!