FIFA-Wirbel! Trump dementiert Infantino-Gespräche

„Nein, ich habe nie mit ihm (darüber) geredet“, sagte Trump in Camp David zu Journalisten. Nach Angaben der „Financial Times“ führt Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen.