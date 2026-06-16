Peugeot E-208 GTi: Sport-Hot-Hatch unter Strom

Beim Antrieb setzt Peugeot auf einen 207 kW/281 PS starken Elektromotor an der Vorderachse. Das maximale Drehmoment liegt bei 345 Nm, der Standardsprint auf Tempo 100 soll in 5,5 Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Der Antrieb ist kein Unbekannter, findet sich bereits unter anderem in den Sportvarianten der Crossover-Modelle Fiat 600 und Alfa Romeo Junior. Auch das für das kommende Jahr angekündigte direkte Schwestermodell des 208 GTi, der Opel Corsa GSE, nutzt das gleiche Technikpaket.