Peugeot E-208 GTi: Sport-Hot-Hatch unter Strom

Peugeot belebt sein sportliches Kürzel neu: Der Kleinwagen E-208 trägt ab sofort als erstes elektrisches Modell der Marke das GTi-Emblem.
Beim Antrieb setzt Peugeot auf einen 207 kW/281 PS starken Elektromotor an der Vorderachse. Das maximale Drehmoment liegt bei 345 Nm, der Standardsprint auf Tempo 100 soll in 5,5 Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Der Antrieb ist kein Unbekannter, findet sich bereits unter anderem in den Sportvarianten der Crossover-Modelle Fiat 600 und Alfa Romeo Junior. Auch das für das kommende Jahr angekündigte direkte Schwestermodell des 208 GTi, der Opel Corsa GSE, nutzt das gleiche Technikpaket.
Die Batterie entspricht mit 54 kWh Bruttokapazität und 51 kWh nutzbarem Energieinhalt ebenfalls der der Konzernverwandtschaft. Die Reichweite liegt je nach Bereifung bei bis zu 374 Kilometern. Geladen wird mit 11 kW an Wallbox oder Normalladesäule, am DC-Schnelllader sind bis zu 100 kW möglich. Peugeot verspricht eine Wartezeit von 27 Minuten für den Ladehub von von 20 auf 80 Prozent. 10 bis 80 Prozent wird nicht angegeben.
Die Franzosen belassen es beim ersten Elektro-GTi nicht beim stärkeren Motor, sondern schärft auch an anderer Stelle nach. Die Karosserie liegt 25 Millimeter tiefer, die Spur wächst vorne um 56 und hinten um 28 Millimeter. Dazu kommen 18-Zoll-Räder, ein zusätzlicher hinterer Stabilisator, spezielle Federn und Dämpfer mit hydraulischen Anschlagpuffern sowie ein mechanisches Sperrdifferenzial. Das ESP erhält einen Sportmodus, im Sportprogramm ist zudem die Rekuperation deaktiviert.
Optisch orientiert sich der elektrische GTi an klassischen Merkmalen der vor vier Jahrzehnten etablierten Sportreihe. So finden sich unter anderem rote Akzente am Kühlergrill, den Bremssätteln und im Innenraum. Dazu kommen verbreiterte Radkästen, ein Frontspoiler und ein Heckdiffusor in glänzendem Schwarz. Innen setzt Peugeot auf rote Teppiche, rote Sicherheitsgurte, Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sowie ein spezielles Lenkrad mit Alcantara-Elementen und GTi-Emblem.
Mit dem E-208 GTi bringt Peugeot sein Sportlabel in die Elektro-Ära – zuletzt trug von 2013 bis 2018 die konventionell motorisierte erste Generation des 208 das Label. Die Neuauflage trifft nun außer auf hauseigene Konkurrenz auch auf den Alpine A290 und den kommenden VW ID.Polo GTI.
Der Fünftürer ist ab sofort ab gut 42.000 Euro bestellbar.
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