Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirrwarr um Iran-Deal

„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an

Außenpolitik
14.06.2026 12:30
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Das Verwirrspiel um einen Deal zwischen den USA und dem Iran hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Donald Trump drohte im Falle eines Scheiterns mit der „ultimativen Alternative“. Im Iran werden unterdessen interne Kämpfe ausgefochten – ein Abkommen könnte wackeln.

0 Kommentare

Fast 40 Mal hat US-Präsident Donald Trump inzwischen angekündigt, ein Deal im Iran-Krieg stehe kurz bevor. In den vergangenen Tagen machte sich die Hoffnung breit , dass der Iran und die USA dieses Mal tatsächlich den Stift in die Hand nehmen könnten.

Am frühen Nachmittag wurde bekannt, dass Israel erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angriff. „Der Angriff erfolgte als Reaktion auf den Beschuss israelischen Territoriums durch die Hisbollah“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und des Verteidigungsministers Israel Katz. Damit könnte ein Friedens-Abkommen vom Tisch sein.

US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die Zusammenarbeit mit dem Iran nicht gut läuft.(Bild: AP/Jose Luis Magana)

„Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden“, zeigte sich Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social noch zuversichtlich. Er freue sich darauf, mit dem Iran zusammenzuarbeiten. „Hoffentlich wird dieser Prozess schnell, einfach und reibungslos verlaufen“, schrieb der Präsident. „Falls nicht, haben wir die ultimative Alternative, die hoffentlich nie wieder zum Einsatz kommen wird.“

„Klingt sehr nach einer nuklearen Drohung“
Konkret sprach der US-Präsident nicht aus, was er damit meinte. „Die ,ultimative Alternative‘ klingt sehr nach einer nuklearen Drohung“, analysierte Sina Toossi, Experte für den Mittleren Osten. „Es ist nicht das erste Mal, dass Trump darauf anspielt“, erinnerte er auf der Plattform X.

Was der Deal bedeutet

  • Ein Deal zwischen dem Iran und den USA würde nicht automatisch bedeuten, dass der Krieg vorbei ist.
  • Er soll viel mehr Ausgangspunkt sein für vertiefte Gespräche zwischen den beiden Ländern. Deren schwierigster Knackpunkt ist Irans Atomprogramm.
  • Eine Lösung in dieser Frage soll Berichten aus beiden Ländern zufolge innerhalb von 60 Tagen erzielt werden.

Iran ist noch unsicher
Die Führung im Iran hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars noch nicht festgelegt, ob sie dem Deal zustimmen will. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, zitierte Fars einen Insider. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei hatte am Samstag erklärt, die Unterzeichnung könnte in den kommenden Tagen stattfinden.

Geht es nach den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), sollen die Iraner am Sonntag nichts unterzeichnen. Die Gruppe kritisierte Trumps „ungewöhnliches Beharren“ darauf, dass der Deal noch am Sonntag zustande kommen solle, wie der Sender CNN berichtete. 

Lesen Sie auch:
Ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges soll US-Präsident Donald Trump zufolge bereits am ...
Aber Iran dementiert
Trump: Unterzeichnung des Abkommens am Sonntag
13.06.2026
Pakistan optimistisch:
Iran-Deal kommt „in den nächsten 24 Stunden“
13.06.2026

Revolutionsgarden vermuten „persönliches Werbeevent“ für Trump
Die iranischen Verhandler hätten ganz klar erklärt, dass das Memorandum weiterhin nicht fertig sei, so die IRGC. Die Gruppe vermutet, dass Trump den Deal genau an seinem Geburtstag – also am Sonntag – unterschreiben wolle. Manche glauben, dass der US-Präsident „den Anlass symbolisch nutzen“ und ihn in ein „persönliches Werbeevent“ verwandeln wolle, erklärten die Mullahs in einem Beitrag auf Telegram.

Streitpunkt Straße von Hormuz
Ein zentrales Streitthema der Verhandlungen ist die wirtschaftlich enorm wichtige Straße von Hormuz. „Unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz FÜR ALLE FREI“, kündigte Trump an. Doch vor allem iranische Hardliner wollen genau das verhindern. Sie verlangen, dass der Iran das Druckmittel Straße von Hormuz nicht aus der Hand gibt. Sie werfen den iranischen Verhandlern vor, zu viele Zugeständnisse an die USA zu machen.

Straße von Hormuz

  • Der Iran hatte die für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Meerenge Straße von Hormuz nach Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitestgehend blockiert.
  • Daraufhin waren die Ölpreise weltweit explodiert. Als Reaktion blockierten die USA die iranischen Häfen.

Irans Außenminister Abbas Araqchi hatte am Freitag im iranischen Staatsfernsehen gemeint, mit einem Friedensabkommen werde die Verwaltung der Straße von Hormuz „nicht mehr so sein wie zuvor.“ Er erklärte, im aktuellen Entwurf des Deals stehe, dass die USA die iranischen Häfen nicht mehr blockierten.

Iraner protestieren
Im Iran gingen am Samstag Dutzende regimetreue Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA. Auf einem Video, das die iranische Nachrichtenagentur FARS verbreitete, waren Frauen in schwarzen Umhängen zu sehen, die „Tod dem ehrlosen Araqchi“ skandierten.

Seit Wochen demonstrieren iranische Hardliner im Iran gegen Trump.
Seit Wochen demonstrieren iranische Hardliner im Iran gegen Trump.(Bild: AFP/ATTA KENARE)

Pakistan, Vermittler der Gespräche zwischen den USA und dem Iran, ist jedenfalls noch optmistisch, dass das Abkommen bald zustande kommen wird. „Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor“, schrieb Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X. Ob er damit recht hat, wird sich zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.06.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAIran
KampfAtomprogramm
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
212.545 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
121.446 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
93.511 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1384 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
936 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Niederösterreich
Wirbel um Aggro-Kater: Jetzt spricht der Besitzer
592 mal kommentiert
Kater-Streit in einer Siedlung in NÖ: Während die Vorwürfe weiter für Wirbel sorgen, meldet sich ...
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Im Inneren brodelt‘s
WM-Gegner Jordanien: Ein Land zwischen den Fronten
„Ein Brexit-Moment“
Schweizer lehnen Obergrenze für Bevölkerung ab
Wirrwarr um Iran-Deal
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
Minister alarmiert
„Sie wollen unser Pensionssystem zerschlagen“
Technokrat scheiterte
Designierter Premier wirft in Rumänien Handtuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf