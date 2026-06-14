„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an

Streitpunkt Straße von Hormuz

Ein zentrales Streitthema der Verhandlungen ist die wirtschaftlich enorm wichtige Straße von Hormuz. „Unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz FÜR ALLE FREI“, kündigte Trump an. Doch vor allem iranische Hardliner wollen genau das verhindern. Sie verlangen, dass der Iran das Druckmittel Straße von Hormuz nicht aus der Hand gibt. Sie werfen den iranischen Verhandlern vor, zu viele Zugeständnisse an die USA zu machen.