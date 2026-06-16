Ein Duo vor letztem Schritt zur „Unsterblichkeit“

Sagt Ihnen Vittorio Pozzo etwas? Falls dem so ist, sind Sie einer von eher wenigen Leuten, denen dieser Name noch ein Begriff ist. Dabei ist der Italiener eine WM-Legende wie wenig andere. Denn er hat wortwörtlich Einzigartiges geleistet. Sowohl 1934 als auch 1938 führte Pozzo sein Heimatland zum WM-Titel und ist nach wie vor der einzige Trainer, der zweimal Weltmeister wurde. Bei der diesjährigen Endrunde haben jedoch gleich zwei Trainer die Chance, sich ihm beizugesellen.