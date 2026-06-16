Bungee-Unfall: Team soll gemeinsam Schuld sein

Bei ihren Aussagen konnten sie jedoch nicht erklären, wie es zu dem fatalen Fehler gekommen war. Einer der Beschuldigten sagte: „Wir haben die Sicherheitskontrollen immer gemeinsam durchgeführt.“ Als die Ermittler fragten, wer die letzte Kontrolle vor dem Sprung vorgenommen habe, antwortete er lediglich: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Auch ein weiterer Verantwortlicher gab dieselbe Antwort. Nach Angaben ihres Anwalts standen die Männer unter Schock. „Sie machen diese Arbeit seit Jahren“, erklärte dieser. „So etwas hat es noch nie gegeben.“