Israel pfeift auf Iran-Deal ++ Angriffe im Libanon

Die USA und der Iran haben offenbar eine Rahmenvereinbarung für ein Kriegsende getroffen. Die Angaben darüber, was vereinbart wurde, gehen weit auseinander – und Israel greift weiterhin im Libanon an. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im „Krone“-Liveticker.
Alle Entwicklungen im Liveticker:
Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das teilten US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan jeweils in der Nacht auf Montag mit. „Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen“, so Trump.
Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an. Das gelte auch für den Libanon. Dass sich Israel nicht daran halten will, lässt den ohnehin wackeligen Deal noch fragiler erscheinen.
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