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Keine Klimaanlage

Festspielgäste in Hallein müssen weiter schwitzen

Salzburg
16.06.2026 05:45
Die Inszenierungen bringen die Gäste zwar immer wieder mal ins Schwitzen (wie bei Maria Stuart, ...
Die Inszenierungen bringen die Gäste zwar immer wieder mal ins Schwitzen (wie bei Maria Stuart, 2021) – die Klimaanlage sorgt jedoch eher für Wallungen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Die Stadt Hallein kann sich eine Klimaanlage für die Pernerinsel-Bühne des Kultur-Festivals nicht leisten. Doch Hoffnung besteht, dass der Besuch bald ohne großen Schweiß möglich sein wird. Denn das Land Salzburg und Festspiele selbst scheinen Interesse an einer Kühlung zu haben …

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Salzburger Festspiele und Hallein – das ist Hochkultur gepaart mit Industrieromantik. In der historischen alten Saline wurde bis 1989 noch Salz gewonnen. Seit 1992 nutzt das weltweit beachtete Kulturfest die Saline als Spielstätte. Doch das Industriegebäude ist 34 Jahre nach der ersten Festspiel-Aufführung an seinen Grenzen angelangt.

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