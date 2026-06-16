Festspielgäste in Hallein müssen weiter schwitzen

Die Stadt Hallein kann sich eine Klimaanlage für die Pernerinsel-Bühne des Kultur-Festivals nicht leisten. Doch Hoffnung besteht, dass der Besuch bald ohne großen Schweiß möglich sein wird. Denn das Land Salzburg und Festspiele selbst scheinen Interesse an einer Kühlung zu haben …
Salzburger Festspiele und Hallein – das ist Hochkultur gepaart mit Industrieromantik. In der historischen alten Saline wurde bis 1989 noch Salz gewonnen. Seit 1992 nutzt das weltweit beachtete Kulturfest die Saline als Spielstätte. Doch das Industriegebäude ist 34 Jahre nach der ersten Festspiel-Aufführung an seinen Grenzen angelangt.
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