GTI 50: „Billigste Batterie-Kraxn fährt ihm davon“

Es findet sich auch wirklich intelligente Kritik ...

... vor allem von einem Leser, dem man immer wieder anmerkt, dass er Ahnung vom Fach hat (und dafür von anderen gerne angefeindet wird). Er postet spitzzüngig: „Es ist ein fein austariertes Ballett der Produktpositionierung, bei dem der Kunde sich glücklich schätzen darf, für einen GTI Preise jenseits der 60.000 Euro zu zahlen und sich dabei exklusiv zu fühlen. Und das für ein Auto, das schneller ist als ein Golf R, aber natürlich nur mit dem richtigen Performance-Paket.“ Auch von „der subtilen Evolution der Mittelmäßigkeit“ ist die Rede. Und vom „Gipfeltreffen automobiler Innovationskunst, bei dem Volkswagen uns wieder einmal beweist, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss, sondern einfach nur größer und teurer.“