21-Jährige stürzt bei Bungee-Jumping in den Tod

Schon in der Vergangenheit schwere Unfälle an dem Ort

Nach Angaben der Behörde wurden sechs Personen zur örtlichen Polizeistation gebracht, von denen drei in Gewahrsam blieben. Laut „CNN Brasil“ hatte es an dem Ort in der Vergangenheit bereits schwere, teils tödliche Unfälle gegeben. Ein Problem seien die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen.