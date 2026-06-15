WM LIVE: Iran gegen Neuseeland ab 3 Uhr

Das Duell zweier sportlicher Außenseiter steht ganz unter dem Einfluss der weltpolitischen Verwerfungen zwischen dem Iran und Co-Gastgeber USA. Für das iranische Team bedeutet das Match ein Kurztrip von Mexiko aus nach Los Angeles. Es wird sich weisen, wie die Mannschaft dort empfangen wird. Der Iran hat bei bisher sechs WM-Teilnahmen noch nie die K.-o.-Runde erreicht.