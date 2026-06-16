Neues Gesetz: Schulsterben macht heuer Pause

Neues Gesetz schützt nicht vor Schließung

Mit dem kommenden Schuljahr treten erstmals verbindliche Mindestschülerzahlen für Pflichtschulen in Kraft. Volksschulen benötigen künftig im Durchschnitt für drei Jahre zehn Kinder, Mittelschulen mindestens 48 Schüler im laufenden Schuljahr. Damit sollen klare und nachvollziehbare Kriterien für den Erhalt von Schulstandorten geschaffen werden. Der Fall Grieselstein zeigt allerdings, dass die neuen Mindestschülerzahlen nicht automatisch vor einer Schließung schützen.