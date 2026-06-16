WM LIVE: Irak gegen Norwegen ab 0 Uhr LIVE

Das norwegische Team bestreitet seine erste WM seit 28 Jahren. Goalgetter Haaland und Kapitän Martin Ödegaard sollen die Skandinavier, die eine makellose Qualifikation gespielt und Italien zweimal besiegt haben, in die K.o.-Phase führen. Gegen den Irak ist die Truppe von Coach Stale Solbakken klarer Favorit. Haaland zeigte sich laut Solbakken bereits im Training in prächtiger Torlaune. Ödegaard, der in dieser Saison immer wieder angeschlagen war, ist fit fürs Turnier. „Ich hatte ein paar Probleme, aber jetzt geht es mir gut“, erklärte der Arsenal-Spieler.