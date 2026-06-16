Österreichischer Beitrag bei der Spanien-Blamage

Bei Kap Verdes Sensation gegen Spanien war Diney Borges neben Torhüter Vozinha einer der besten Spieler. Der Verteidiger, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, kam durch das Bildungsprojekt von Delta Cultura Austria in Tarrafal zum Fußball. Gründer Florian Wegenstein, der einst auch von Didi Constantini unterstützt wurde, freute sich beim Public Viewing auf Kap Verde mit.
Kap Verde gelang eine der größten Fußball-Sensationen der WM-Geschichte. Die Inselgruppe, die 500.000 Einwohner hat, holte in Atlanta vor 67.040 staunenden Fans gegen Spanien ein 0:0! Die erste Nullnummer des Turniers fühlte sich für die Afrikaner wie ein Sieg an. Die Mannschaft von Pedro Brito, die vor dem Anpfiff bei der Hymne geschunkelt hatte, stand defensiv extrem gut. Bezeichnend: Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal hatte in den ersten 30 Minuten nicht einen Ballkontakt.
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