Österreichischer Beitrag bei der Spanien-Blamage

Kap Verde gelang eine der größten Fußball-Sensationen der WM-Geschichte. Die Inselgruppe, die 500.000 Einwohner hat, holte in Atlanta vor 67.040 staunenden Fans gegen Spanien ein 0:0! Die erste Nullnummer des Turniers fühlte sich für die Afrikaner wie ein Sieg an. Die Mannschaft von Pedro Brito, die vor dem Anpfiff bei der Hymne geschunkelt hatte, stand defensiv extrem gut. Bezeichnend: Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal hatte in den ersten 30 Minuten nicht einen Ballkontakt.