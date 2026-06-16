Argentinien gegen Algerien ab 3 Uhr LIVE

Der polnische Referee hatte vor vier Jahren das Endspiel in Katar geleitet, das die Argentinier gegen Frankreich im Elfmeterschießen für sich entschieden hatten, und darf nun gleich wieder die Südamerikaner „begleiten“. Für Messi ist die Partie seine 200. in den Farben seines Landes. Er wird damit der erste Spieler sein, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt. „Ich bin glücklich, genieße jeden Moment und bin aufgeregter denn je“, erklärte der Superstar im Vorfeld.