„Ein Finale gegen Österreich wäre mir am liebsten“

Deutsche Nachbarn auf den Campingplätzen in Italien oder Kroatien gehören zum Sommerurlaub der Österreicher wie die Schlagsahne zum Törtchen. Aber in Houston, 9050 Kilometer Luftlinie von Österreich entfernt? Dort wimmelt es dieser Tage allerdings aus gutem Grund von Deutschen. Denn die Truppe von Teamchef Julian Nagelsmann startete in der texanischen Sieben-Millionen-Einwohner-Metropole ihre Weltmeister-Mission – Eindrucksvoll, auch wenn das 7:1 „nur“ gegen Zwerg Curacao gelang.