„Ein Finale gegen Österreich wäre mir am liebsten“

Es war zwar nur Fußball-Zwerg und WM-Debütant Curacao, dennoch sind die deutschen Fans mit dem 7:1-Start ihrer Mannschaft in das Turnier hoch zufrieden. Bei Grillerei und Dosenbier auf dem Campingplatz äußerten einige unserer Lieblingsnachbarn sogar den Wunsch nach einem Endspiel gegen Rot-Weiß-Rot.
Deutsche Nachbarn auf den Campingplätzen in Italien oder Kroatien gehören zum Sommerurlaub der Österreicher wie die Schlagsahne zum Törtchen. Aber in Houston, 9050 Kilometer Luftlinie von Österreich entfernt? Dort wimmelt es dieser Tage allerdings aus gutem Grund von Deutschen. Denn die Truppe von Teamchef Julian Nagelsmann startete in der texanischen Sieben-Millionen-Einwohner-Metropole ihre Weltmeister-Mission – Eindrucksvoll, auch wenn das 7:1 „nur“ gegen Zwerg Curacao gelang.
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