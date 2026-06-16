Auf diesen Rekord hätte Oyarzabal gerne verzichtet

Gleich im ersten Spiel hat Mikel Oyarzabal für einen WM-Rekord gesorgt – auf den er jedoch wohl gerne verzichtet hätte. Beim 0:0 gegen Kap Verde stand der Spanier eine halbe Stunde auf dem Rasen, ehe er zum ersten Mal den Ball berührte.
Ein Kantersieg hätte es für die Iberer werden sollen ... Von der erwarteten Dominanz bekamen die über 70.000 Zuseher jedoch nichts zu sehen, Spanien hatte große Mühe, Chancen zu generieren und verließ das Feld nach 90 Minuten schließlich ohne Treffer.
Kaum zu sehen
Mittendrin: Mikel Oyarzabal. Schoss der Stürmer sein Land vor zwei Jahren noch mit seinem Tor zum 2:1 gegen England zum Europameister, war vom 29-Jährigen gegen den afrikanischen Inselstaat kaum etwas zu sehen.
Besonders in der ersten Halbzeit tat sich Oyarzabal schwer, ins Spielgeschehen einzugreifen, erst nach einer halben Stunde spürte er erstmal das Leder am Fuß. Laut Datenanbieter „Opta“ brauchte kein Spieler bei einer WM seit Beginn der Datenerfassung 1966 so lange, um den Ball zu berühren. Ein Rekord, den Oyarzabal wohl kaum in seinen Lebenslauf schreiben wird ...
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