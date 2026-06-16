Auf diesen Rekord hätte Oyarzabal gerne verzichtet

Besonders in der ersten Halbzeit tat sich Oyarzabal schwer, ins Spielgeschehen einzugreifen, erst nach einer halben Stunde spürte er erstmal das Leder am Fuß. Laut Datenanbieter „Opta“ brauchte kein Spieler bei einer WM seit Beginn der Datenerfassung 1966 so lange, um den Ball zu berühren. Ein Rekord, den Oyarzabal wohl kaum in seinen Lebenslauf schreiben wird ...