Iran-Profi bejubelt Treffer mit Pistolen-Geste

„Hier, um Fußball zu spielen“

Mit dem ersten Punkt im Gepäck ging es für die Iraner nach Schlusspfiff prompt zurück nach Mexiko, wo die Truppe von Amir Ghalenoei während des Turniers haust. Der Grund: Irans Team darf sich nur für die Spiele in den USA aufhalten, außerdem wurden zahlreichen Funktionären des Verbandes die Einreise untersagt. Auch das Ticket-Kontingent wurde den Fans gestrichen, Ghalenoei will denn Fokus dennoch aufs Sportliche richten. „Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir sind keine politischen Figuren“, so der 62-Jährige.