Wie aus „Stiller Post“ eine Amokdrohung wurde

Schon mal „Stille Post“ gespielt? Da kommt am Ende oft ganz was anderes heraus, als am Anfang gesagt wurde. Und so passierte es auch, als Ende Mai in Linz ein Großaufgebot der Polizei zu einem angedrohten Amoklauf an einer Berufsschule beordert wurde. Es gibt zwar einen Beschuldigten, doch der dürfte ungeschoren bleiben.