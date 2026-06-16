Wie aus „Stiller Post“ eine Amokdrohung wurde

Schon mal „Stille Post“ gespielt? Da kommt am Ende oft ganz was anderes heraus, als am Anfang gesagt wurde. Und so passierte es auch, als Ende Mai in Linz ein Großaufgebot der Polizei zu einem angedrohten Amoklauf an einer Berufsschule beordert wurde. Es gibt zwar einen Beschuldigten, doch der dürfte ungeschoren bleiben.
Kurz vor Schulbeginn hatten am 29. Mai Polizisten die Berufsschule 6 und 7 in Linz-Urfahr abgeriegelt. Schwer bewaffnete Beamte standen in den Gängen, draußen wurden die Taschen und Rucksäcke der eintreffenden Schüler auf Waffen durchsucht. Polizeischüler riegelten die Berufsschule ab, unterstützten die erfahrenen Kollegen bei der Arbeit.
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