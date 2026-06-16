Sekten-Stelle wirft Blick auf Windkraftproteste

Windkraft-Symposium darf nicht ins Schloss

Hellhörig wurde kürzlich auch Andreas Neubauer, Ortschef von Hausleiten im Bezirk Korneuburg. Am 8. September hätte dort im Schloss Hausleiten wieder ein großer Windkraft-Protest stattfinden sollen. Eingeladen waren wieder sehr umstrittene Personen wie der Arzt Hannes Strasser. „Wir wollten dafür keine Bühne bieten“, stellt Neubauer klar. Auch, um Zukunfts-Projekte in Nachbarorten nicht zu gefährden. Ein Event 2024 schlug medial sehr hohe Wellen, auch weil die Veranstalter damals geheim hielten, dass Rutter dabei sein werde. Als „Sekte“ seien die Windrad-Gegner aber nicht eingetragen, meinen die Experten. Ein genaues Auge habe man auf alle Vorfälle, bei denen Ansichten Familien entzweien – wie auch damals in der Pandemiezeit.