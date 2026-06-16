„Schlossherr“ Mattles Deal mit dem Familiensilber

Er habe nichts gegen das Krisen- und Katastrophenzentrum, „nichts gegen den Standort Schloss Mentlberg und ich habe grundsätzlich auch nichts gegen ein Baurecht. Allerdings vergibt man ein Baurecht für gewöhnlich, wenn man selbst an diesem Platz nichts bauen will. Die Landesregierung will die Grundstücke und das Schloss Mentlberg aber selber nützen, sie mietet das fertig gebaute Gebäude dann auch für 50 Jahre kostenpflichtig zurück, anstatt selber zu bauen und sich fünf Jahrzehnte die Mietkosten zu sparen. Sie gibt Eigentum, also ein Stück Familiensilber, weg – ohne jede Not.“