So stiehlt er sich aus seinem Krieg

Die andere Welt: Kleinlauter Abschied aus dem dümmsten aller dummen Kriege der USA. Das Verbrecherregime in Teheran nicht gestürzt, der militärische Atomausstieg wieder nur versprochen, Raketenbegrenzung bleibt tabu, und die Straße von Hormus ist wieder offen, allerdings unter Oberhoheit des Iran. So eine Pleite mit Kollateralschaden für die ganze Welt hat noch kein US-Präsident hingelegt und es ist kein Wunder, dass Putin herzhaft zum Geburtstag gratulierte.