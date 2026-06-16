Missbrauchs-Opfer: „Bin jetzt sehr erleichtert!“

Sie wagte den mutigen Schritt – jene junge Frau, die den Missbrauchs-Skandal rund um einen Grazer Internisten über die „Krone“ öffentlich machte. Der Fall schlug gigantische Wellen weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir haben mit ihr über ihre Beweggründe gesprochen.
Was in der Privatpraxis eines Internisten in Graz geschah, ist die Horror-Vorstellung einer jenen Frau. Der Mediziner gaukelte den Patientinnen nicht indizierte Behandlungen vor, für die sie sich nackt ausziehen mussten, damit er sie dann auf einem Gynäkologenstuhl begrapschen und missbrauchen konnte.
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