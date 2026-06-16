Mit der „Krone“ zu Tosca in der Oper im Steinbruch

Das imposante Bühnenbild sowie die herausragenden Stimmen des hochkarätig besetzten Ensembles versprechen ein Opernerlebnis der Extraklasse und deuten darauf hin, dass „Tosca“ zu den kulturellen Höhepunkten des Sommers 2026 zählen wird. Intendant Daniel Serafin freut sich jedenfalls auf viele neugierige Besucher und unvergessliche Abendvorstellungen unter freiem Himmel: „Diese Oper, getragen von der Strahlkraft dieses einzigartigen Ortes, muss man einfach erleben!“

Mitspielen und gewinnen

Für die Premiere am 15. Juli winken 8x2 Tickets der Kategorie I inklusive Besuch in der Opernlounge und VIP Empfang für die „Krone“- Gewinner. Für den Opernabend am 22. August liegen 20x2 Tickets im Gewinntopf, für die Vorstellung am 8. August 10x2 Tickets der Kategorie II inkl. Opernlounge und Tasche.

Teilnahmeschluss ist am Freitag, 26.Juni, 9 Uhr.