Mit der „Krone“ zu Tosca in der Oper im Steinbruch

Liebe, Leidenschaft und unvergessliche Melodien bei der Oper im Steinbruch: Mit Giacomo Puccinis Tosca erwartet Kulturfans im Sommer ein Opern-Highlight der Extraklasse. Mit der „Krone“ erleben Sie Tosca auf Europas schönster Freiluftbühne live. Jetzt mitspielen und gewinnen!
Puccinis „Tosca“ zählt zu den emotionalsten Werken der Opernliteratur. Leidenschaftliche Liebeserklärungen, spannungsgeladene Konflikte und eingängige Arien verschmelzen zu einem musikalischen Hochgenuss. Von 15. Juli bis 22. August kann man das Drama rund um Liebe, Eifersucht, Verrat und Machtmissbrauch in der Oper im Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland in einer packenden Neuinszenierung erleben.
Nach den Erfolgen von „Turandot“ und „Aida“ entführen Regisseur und Bühnenbildner Thaddaeus Strassberger sowie Kostümbildner Giuseppe Palella diesmal ins Rom des Jahres 1800. Mit Liebe zum Detail erwecken sie historische Schauplätze wie den Palazzo Farnese, die Basilika Sant’Andrea della Valle und die Engelsburg zum Leben und lassen zugleich die prächtigen Gewänder jener Zeit in barocker Opulenz neu erstrahlen.
Das imposante Bühnenbild sowie die herausragenden Stimmen des hochkarätig besetzten Ensembles versprechen ein Opernerlebnis der Extraklasse und deuten darauf hin, dass „Tosca“ zu den kulturellen Höhepunkten des Sommers 2026 zählen wird. Intendant Daniel Serafin freut sich jedenfalls auf viele neugierige Besucher und unvergessliche Abendvorstellungen unter freiem Himmel: „Diese Oper, getragen von der Strahlkraft dieses einzigartigen Ortes, muss man einfach erleben!“
Mitspielen und gewinnen
Für die Premiere am 15. Juli winken 8x2 Tickets der Kategorie I inklusive Besuch in der Opernlounge und VIP Empfang für die „Krone“- Gewinner. Für den Opernabend am 22. August liegen 20x2 Tickets im Gewinntopf, für die Vorstellung am 8. August 10x2 Tickets der Kategorie II inkl. Opernlounge und Tasche.
Teilnahmeschluss ist am Freitag, 26.Juni, 9 Uhr.