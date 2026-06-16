„Geisteskrank“: Alaba erklärt Sager über Rangnick

Für Alaba „geht Traum in Erfüllung“

Auf Klubebene hat Alaba alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mit dem Nationalteam hat er an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Nun wird mit dem WM-Auftaktmatch gegen Jordanien der letzte weiße Fleck auf seiner persönlichen Fußball-Landkarte getilgt. „Nicht nur ich, auch ein paar andere versuchen schon lange, bei so einem Turnier dabei zu sein. Da ist für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte der Wiener.