„Geisteskrank“: Alaba erklärt Sager über Rangnick

Die Freude über die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick ist bei David Alaba groß. „Geisteskrank“, hatte der ÖFB-Star vor wenigen Tagen in einem ÖFB-Video (unten) gemeint. Nun ging er noch einmal genauer darauf ein.
„Wir sind alle superhappy. Das ist fürs Nationalteam und für den gesamten Fußball in Österreich sehr positiv für die nächsten Jahre“, meinte der 33-Jährige am Montag (Ortszeit) in Santa Clara. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Was er mit uns als Mannschaft gemacht hat, ist geisteskrank.“
Für Alaba „geht Traum in Erfüllung“
Auf Klubebene hat Alaba alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mit dem Nationalteam hat er an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Nun wird mit dem WM-Auftaktmatch gegen Jordanien der letzte weiße Fleck auf seiner persönlichen Fußball-Landkarte getilgt. „Nicht nur ich, auch ein paar andere versuchen schon lange, bei so einem Turnier dabei zu sein. Da ist für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte der Wiener.
Das sagt Alaba zum Rasen
Alaba sieht sich und seine Kollegen für die Partie im San Francisco Bay Area Stadium gerüstet. „Einen Jetlag hat keiner mehr, wir haben uns gut angepasst. Die Uhrzeit (Anm.: Anpfiff ist um 21.00 Uhr Ortszeit) passt sehr gut, das Wetter wird auch gut sein. Deshalb ist alles angerichtet.“
Nur der Rasen müsse noch gewässert werden, erklärte der ÖFB-Teamkapitän. „Er hat Ähnlichkeiten zum Trainingsplatz in Santa Barbara, ist ein bisschen hart, aber der Ball wird ganz gut laufen.“
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