Auch Kanada plant nun Social-Media-Verbot unter 16

Im Dezember war in Australien als erstem Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Es folgten inzwischen mehrere Länder, in denen ein solcher Schritt vollzogen beziehungsweise in die gesetzgeberischen Wege geleitet wurde. Auch in Österreich ist ein Social-Media-Verbot bis zum Alter von 14 Jahren geplant.