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Liga-Tipp der Legenden

„Sie haben geschwächelt und müssen angreifen!“

Fußball National
26.07.2026 18:30
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Mit Sturm, Austria und Rapid deckten die ersten heimischen Klubs – abgesehen von den Spielen im ÖFB-Cup – in internationalen Partien ihre Karten in dieser Saison heuer erstmals so richtig auf. Spitzenreiter Stand jetzt im „Ranking“ der früheren Bundesliga-Legenden? Sturm! Sehen Sie dazu auch das „Krone“-Video oben.

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„Das Spiel gegen die Schotten in Graz war jetzt zwar kein Leckerbissen, aber du musst den schottischen Vizemeister erst einmal mit 4:0 schlagen“, meinte Walter „Schocko“ Schachner am Rande des Copa-Pele-Auftritts in der Grazer Gruabn. Recht gab dem früheren Kult-Stürmer auch Austria-Legende Andi Ogris. „Da hat Sturm richtig gute Figur gemacht. Mit den Grazern werden sich mit dem LASK, den man mit der neuen Belastung noch nicht so genau einschätzen kann, und Salzburg die üblichen Verdächtigen um den Titel streiten.“ Die Wiener Großklubs? „Ich hoffe schon, dass die auch eine Rolle spielen. Vor allem meine Violetten. Sie gehen jetzt konsequent einen Weg, vor allem mit jungen Spielern. Da wird man sich auch stetig verbessern, was den Tabellenplatz angeht.“

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