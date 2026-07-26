„Sie haben geschwächelt und müssen angreifen!“

„Das Spiel gegen die Schotten in Graz war jetzt zwar kein Leckerbissen, aber du musst den schottischen Vizemeister erst einmal mit 4:0 schlagen“, meinte Walter „Schocko“ Schachner am Rande des Copa-Pele-Auftritts in der Grazer Gruabn. Recht gab dem früheren Kult-Stürmer auch Austria-Legende Andi Ogris. „Da hat Sturm richtig gute Figur gemacht. Mit den Grazern werden sich mit dem LASK, den man mit der neuen Belastung noch nicht so genau einschätzen kann, und Salzburg die üblichen Verdächtigen um den Titel streiten.“ Die Wiener Großklubs? „Ich hoffe schon, dass die auch eine Rolle spielen. Vor allem meine Violetten. Sie gehen jetzt konsequent einen Weg, vor allem mit jungen Spielern. Da wird man sich auch stetig verbessern, was den Tabellenplatz angeht.“