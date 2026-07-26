„Sie haben geschwächelt und müssen angreifen!“

Mit Sturm, Austria und Rapid deckten die ersten heimischen Klubs – abgesehen von den Spielen im ÖFB-Cup – in internationalen Partien ihre Karten in dieser Saison heuer erstmals so richtig auf. Spitzenreiter Stand jetzt im „Ranking“ der früheren Bundesliga-Legenden? Sturm! Sehen Sie dazu auch das „Krone“-Video oben.
„Das Spiel gegen die Schotten in Graz war jetzt zwar kein Leckerbissen, aber du musst den schottischen Vizemeister erst einmal mit 4:0 schlagen“, meinte Walter „Schocko“ Schachner am Rande des Copa-Pele-Auftritts in der Grazer Gruabn. Recht gab dem früheren Kult-Stürmer auch Austria-Legende Andi Ogris. „Da hat Sturm richtig gute Figur gemacht. Mit den Grazern werden sich mit dem LASK, den man mit der neuen Belastung noch nicht so genau einschätzen kann, und Salzburg die üblichen Verdächtigen um den Titel streiten.“ Die Wiener Großklubs? „Ich hoffe schon, dass die auch eine Rolle spielen. Vor allem meine Violetten. Sie gehen jetzt konsequent einen Weg, vor allem mit jungen Spielern. Da wird man sich auch stetig verbessern, was den Tabellenplatz angeht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.