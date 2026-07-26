„Sie kann gegen jede Spielerin der Welt gewinnen“

Noch mehr als das klare 7:6, 6:2 im Endspiel gegen Daria Snigur beeindruckte den früheren Coach von Dominic Thiem Taggers Halbfinalerfolg gegen Barbora Krejcikova. Immerhin handelt es sich bei der Tschechin um eine zweimalige Grand-Slam-Siegerin, die sich zuletzt in starker Verfassung präsentiert hatte. „In Wimbledon hat sie die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hinausgeworfen, dann nur knapp gegen die spätere Finalistin Muchova verloren“, erinnert Bresnik. „Und wenn Lilli so jemanden schlägt, gibt es für mich keine Einschränkung, dann kann sie alles erreichen.“