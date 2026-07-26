Unfall-Drama! Ex-Teamspieler stirbt mit 38 Jahren

Auf Nationalteam-Ebene kam Traoré auf 17 Einsätze für seine Heimat Mali, wobei sein Karriere-Höhepunkt wohl die aktive Teilnahme am Afrika Cup 2013 gewesen sein dürfte. In sechs Partien wurde er vier Mal eingesetzt, darunter auch im Spiel um Platz 3, das gegen Ghana mit 3:1 gewonnen wurde. Es sollte sein letztes Länderspiel bleiben ...