Unfall-Drama! Ex-Teamspieler stirbt mit 38 Jahren

Der Fußball in Mali trägt Trauer: Mit Kalilou Traoré ist ein ehemaliger Teamspieler des westafrikanischen Landes bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen! Der großgewachsene Mittelfeldspieler wurde nur 38 Jahre alt …
Obwohl Traoré seine Karriere bereits vor 11 (!) Jahren in Folge einer Knieverletzung gerade einmal 27-Jährig beenden hatte müssen, blieb er seinen früheren Klubs offensichtlich in sehr guter Erinnerung.
Sowohl in Kroatien, wo der Malier für den kroatischen Erstliga-Klub NK Istra 1961 gekickt hatte, als auch etwa in Frankreich, wo er beim FC Sochaux-Montbéliard engagiert gewesen war, sorgte die Kunde vom tragischen Ableben Traorés für große Bestürzung.
Kultstatus beim NK Istra 1961
Gerade beim NK Istra 1961 genießt Traoré wohl auch über den Tod hinaus einen Kultstatus, war er doch in der Saison 2008/09 mit neun Toren maßgeblich am Wiederaufstieg des Klubs in die Erstklassigkeit beteiligt.
Auf Nationalteam-Ebene kam Traoré auf 17 Einsätze für seine Heimat Mali, wobei sein Karriere-Höhepunkt wohl die aktive Teilnahme am Afrika Cup 2013 gewesen sein dürfte. In sechs Partien wurde er vier Mal eingesetzt, darunter auch im Spiel um Platz 3, das gegen Ghana mit 3:1 gewonnen wurde. Es sollte sein letztes Länderspiel bleiben ...
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