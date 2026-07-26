Marodes Dach löst argen Schimmelbefall aus

So auch bei Familie A. Seit eineinhalb Jahren haben sie in ihrer Gemeindewohnung im 2. Bezirk mit starkem Schimmelbefall zu kämpfen. Der vermutete Grund ist das marode Dach direkt über ihnen, über welches Wasser eintrat. Trotz mehrerer Anträge blieb die Gemeinde bislang tatenlos, sagen die Mieter.