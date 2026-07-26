Marodes Dach löst argen Schimmelbefall aus

Der Meidlinger Indianer Hof in Wien hat seine besten Tage hinter sich. Die Mieter leiden in sanierungsbedürftigen Wohnungen. Vor allem Schimmel macht einer Partei zu schaffen.
Wiener Wohnen verzeichnet einen Sanierungsrückstau in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro. Immer mehr Mieter bekommen dies in den eigenen vier Wänden zu spüren. Schimmel ist dabei eines der Hauptübel, wie mehrfach berichtet.
So auch bei Familie A. Seit eineinhalb Jahren haben sie in ihrer Gemeindewohnung im 2. Bezirk mit starkem Schimmelbefall zu kämpfen. Der vermutete Grund ist das marode Dach direkt über ihnen, über welches Wasser eintrat. Trotz mehrerer Anträge blieb die Gemeinde bislang tatenlos, sagen die Mieter.
„Derartige Zustände sind untragbar. Zuerst entsteht durch mangelnde Sanierung des Daches ein Wasserschaden und danach lässt Wiener Wohnen die Mieter in der verschimmelten Wohnung sitzen, ohne den Schimmelbefall zu entfernen“, kritisiert FPÖ-Wohnombudsmann Michael Niegl, der Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) in der Pflicht sieht.
Zahlreiche Beispiele
Meidlings blaue Bezirksparteiobfrau Petra Steger kennt zahlreiche solche Beispiele im sanierungsbedürftigen Indianerhof. Und auch in anderen älteren Gemeindebauanlagen sind Zustände dieser Art keine Seltenheit. Viel zu oft würden Mieter mit Schimmelbefall im Stich gelassen, wird auf häufigeres Lüften verwiesen.
Eine Sprecherin von Wiener Wohnen erklärt, man sei mit den Bewohnern in Kontakt getreten und habe einen Besichtigungstermin vereinbart.
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