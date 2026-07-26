„Wir sind in Todesangst aus dem Park geflüchtet“

Es war klar, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. „In Todesangst sind wir aus dem Park geflüchtet.“ Über das Smartphone habe man schließlich von dem Anschlag erfahren und die Nachrichten verfolgt. Im Nu waren Straßen und Plätze wie leer gefegt.

Am nächsten Tag herrschte tiefe Betroffenheit am Ort, an dem das Blutbad die große Open-Air-Party mit einem Schlag beendet hat. Menschen legten Blumen nieder, entzündeten Kerzen.