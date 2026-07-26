Kurze Pause? Da lachen die Schweden und der Rowdy!

Hilfe, keine Pause! Schon in vier Tagen startet die heimische Bundesliga mit dem Duell zwischen Meister LASK und dem GAK, davor gab es bereits die internationalen Auftritte einiger Teams sowie die erste Runde im ÖFB-Cup. Anders als in den Topligen – Weltmeister Spanien startet am 15. August, England, Frankreich und Italien am 21. bzw. 22 August und Deutschland legt überhaupt erst am 28. August los.