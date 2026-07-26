Nach Knockout: Große Sorgen um Austrias Dragovic

Bange Minuten im Cup-Duell zwischen der Austria und dem Wiener Sport-Club. Veilchen-Kapitän Aleks Dragovic ging nach einem Zweikampf k.o. – und musste benommen raus.
Es war in der 20. Minute beim Stand von 1:0 für die Austria: Eine Ecke der Hernalser landet nahe der zweiten Stange, Dragovic klärt per Kopf, wird aber im Luftduell von Abazovic am Hinterkopf getroffen.
Der Austria-Kapitän geht benommen zu Boden und bleibt danach mehrere Sekunden nahezu regungslos liegen. Ersthelfer sind schnell zur Stelle, doch Dragovic blutet heftig und kann nicht aufstehen.
In den Katakomben genäht
Erst nach einer längeren Pause schafft es die medizinische Abteilung der Austria ihren Kapitän vom Feld zu schleppen. Selbst als der Abwehrchef schon ausgewechselt war, taumelte er heftig. In den Katakomben musste der 35-jährige Ex-Teamkicker genäht werden.
Wie schlimm es Dragovic tatsächlich erwischt hat, ist noch nicht bekannt. Die „Krone“ hält Sie am Laufenden.
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