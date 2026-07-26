Nach Knockout: Große Sorgen um Austrias Dragovic

In den Katakomben genäht

Erst nach einer längeren Pause schafft es die medizinische Abteilung der Austria ihren Kapitän vom Feld zu schleppen. Selbst als der Abwehrchef schon ausgewechselt war, taumelte er heftig. In den Katakomben musste der 35-jährige Ex-Teamkicker genäht werden.