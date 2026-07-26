Mit 150 km/h frontal in einen Baum eingeschlagen!

Nur 500 Meter nach dem Start der zweiten Sonderprüfung wurde er in einer leichten Rechtskurve nach außen getragen, geriet mit den linken Reifen neben den Asphalt, wurde von einer Bodenwelle ausgehebelt, verlor die Kontrolle über seinen BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF verlor und schlug laut BRR-Teamchef Mundl Baumschlager mit rund 150 km/h frontal in einen Baum ein.