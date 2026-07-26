Mit 150 km/h frontal in einen Baum eingeschlagen!

Österreichs frischgebackener Rallye-Juniorenstaatsmeister Marcel Neulinger wurde bei einem Horror-Crash in Polen schwer verletzt und in dem Wrack eingeklemmt. Nachdem der 21-Jährige aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgeweckt wurde, muss der Mühlviertler in den nächsten Tagen erneut auf den OP-Tisch.
Nur 500 Meter nach dem Start der zweiten Sonderprüfung wurde er in einer leichten Rechtskurve nach außen getragen, geriet mit den linken Reifen neben den Asphalt, wurde von einer Bodenwelle ausgehebelt, verlor die Kontrolle über seinen BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF verlor und schlug laut BRR-Teamchef Mundl Baumschlager mit rund 150 km/h frontal in einen Baum ein.
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