„Werden Freiheit schützen – sind stärker und mehr“

Merz: „Werden alles tun, um die Freiheit zu schützen“

Der Kanzler bezeichnete die Tat als „Angriff auf unsere Gesellschaft.“ Sie werde mit aller Härte verfolgt. „Wir werden alles tun, um den oder die Täter, so schnell wie möglich zu fassen. Wir werden über Konsequenzen nachdenken und mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit entscheiden. Diese Straftäter haben in der Mitte unserer Gesellschaft keinen Platz“, unterstrich der 70-jährige konservative Politiker.