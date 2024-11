Porsche 911 T-Hybrid: Sakrileg oder richtig gut?

Der Verbrennungsmotor leistet mit 485 PS schon allein 5 PS mehr als sein Vorgänger. Die Systemleistung mit dem integrierten E-Motor beträgt 541 PS, also insgesamt 61 PS mehr als bisher. Damit beschleunigt der Hybrid-Elfer trotz seines Mehrgewichts von 50 kg (inklusive serienmäßiger Hinterradlenkung etc.) vor allem in der Startphase besser als der Vorgänger und nimmt ihm beim Standardsprint vier Zehntel ab: 3,0 Sekunden. Das Höchsttempo gibt Porsche mit 312 km/h an (Vorgänger: 311 km/h).