Porsche 911: Die Essenz, die alle verbindet, ist …

Tatsächlich ist es diese unfassbar gefühlvolle Lenkung, die der Porsche 911 seit Anbeginn hat. Man spürt in jedem Moment, was am Asphalt vor sich geht. Fast wie wenn Auge, Ohren und Hände direkt mir den Rädern verbunden wären. Klar, schnelles Kurvenräubern war in den ersten Jahren noch viel mehr Handarbeit und dementsprechend anstrengender als in neueren Generationen, und natürlich hat sich die Technik weiterentwickelt. Doch dieses ganz spezielle Gefühl blieb erhalten.