Porsche macht den 911 Turbo zum Hybrid-Über-Elfer

Porsche elektrisiert die IAA mit dem stärksten Serien-Elfer aller Zeiten. Hybridtechnik aus dem Motorsport sorgt für eine irre Leistung, die der Turbo S zudem besser als bisher auf die Straße bringt.
Das neu aufgelegte Topmodell der Elfer-Reihe, jetzt 911 Turbo S T-Hybrid genannt, kombiniert einen 3,6-Liter-Boxermotor mit dem T-Hybridsystem, das 2024 erstmals im GTS eingeführt wurde. Damit legt Porsche die Messlatte in puncto Leistung ein deutliches Stück höher.
Dank zweier elektrischer Abgasturbolader und eines ins Getriebe integrierten E-Motors mit 60 kW/82 PS entfesselt der Sechszylinder 711 PS und 800 Nm. Zum Vergleich: Der bislang stärkste Serien-Elfer war der zwischen 2020 und Frühjahr 2024 gebaute Turbo S mit 650 PS.
Deutlich stärker – und schneller auf der Nordschleife
Trotz des Mehrgewichts von 85 Kilogramm durch das neue Hybridsystem mit einer rund 2 kWh großen Hochvoltbatterie bietet der neue Turbo S bessere Fahrleistungen als sein Vorgänger. In Kombination mit Allradantrieb und Achtgang-PDK beschleunigt der neue Über-Elfer in 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Das sind zwei Zehntelsekunden weniger als beim Vorgänger. Die Sprintzeit bis zur 200er-Marke verkürzt sich um 0,5 auf 8,4 Sekunden. Allerdings sinkt zugleich die Höchstgeschwindigkeit von einst 330 auf nun 322 km/h.
Sehr beachtlich: Der neue Turbo S erzielte auf der Nürburgring-Nordschleife 7:03,92 Minuten und war damit rund 14 Sekunden schneller als sein Vorgänger.
Das neue Hochvolt-Bordnetz des Turbo S ermöglicht den serienmäßigen Einsatz der elektrohydraulischen Wankstabilisierung PDCC. Fahrwerksseitig wurde die Mischbereifung etwas großzügiger dimensioniert. Serienmäßig gibt es eine Keramik-Verbundbremsanlage mit 42 Zentimeter großen Bremsscheiben vorne und 41 Zentimeter großen Bremsscheiben hinten. Ein aktives Aerodynamikpaket erhöht den Abtrieb situationsbedingt oder senkt den Luftwiderstand- im Vergleich zum Vorgängermodell sogar um bis zu zehn Prozent.
Optisch hebt sich der Turbo S durch eine verbreiterte Karosserie, spezifische Lufteinlässe, eine Titan-Abgasanlage und einige im exklusiven Farbton „Turbonit” lackierte Kontrastelemente ab.
Turbonit-Akzente finden sich auch im mit weiteren exklusiven Details wie Carbon-Zierleisten oder perforiertem Microfaser-Dachhimmel aufgewerteten Innenraum. Dieser bietet serienmäßig zwei Sitze, denn die Notsitz-Rückbank ist kostenpflichtig. Das Coupé startet bei gut 360.000 Euro, das Cabriolet bei 380.000Euro. Für Kunden in Deuschland: 271.000 bzw. 285.000 Euro. Erste Auslieferungen erfolgen zum Jahreswechsel.
