Porsche macht den 911 Turbo zum Hybrid-Über-Elfer

Deutlich stärker – und schneller auf der Nordschleife

Trotz des Mehrgewichts von 85 Kilogramm durch das neue Hybridsystem mit einer rund 2 kWh großen Hochvoltbatterie bietet der neue Turbo S bessere Fahrleistungen als sein Vorgänger. In Kombination mit Allradantrieb und Achtgang-PDK beschleunigt der neue Über-Elfer in 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Das sind zwei Zehntelsekunden weniger als beim Vorgänger. Die Sprintzeit bis zur 200er-Marke verkürzt sich um 0,5 auf 8,4 Sekunden. Allerdings sinkt zugleich die Höchstgeschwindigkeit von einst 330 auf nun 322 km/h.