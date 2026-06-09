Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechtsstreit erwartet

Paketabgabe: Diese Online-Händler sind betroffen

Digital
09.06.2026 13:38
Der Online-Shopping-Platzhirsch in Österreich ist der US-Konzern Amazon.
Der Online-Shopping-Platzhirsch in Österreich ist der US-Konzern Amazon.(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ab 1. Oktober geplante Paketsteuer trifft laut Handelsverband 16 Online-Händler und -Marktplätze direkt, darunter Amazon, Otto und Temu. Die umstrittene 2-Euro-Paketabgabe soll für große Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr gelten.

0 Kommentare

Indirekt von der Abgabe wären auch 4000 österreichische Händler betroffen, die über Online-Marktplätze verkaufen. Der Versandhändler Otto will sich rechtlich wehren und erwartet einen langjährigen Rechtsstreit.

Zu den Online-Händlern, die von der geplanten Paketabgabe betroffen sind, zählen weiters Zalando, Shop-Apotheke, Ebay.at/Ebay.de, Best Secret, Mediamarkt, AliExpress, Apple, Shein, Universal, Ikea und XXXLutz, wie aus Umsatz-Schätzungen des Marktforschers EBCD hervorgeht. Offen ist, ob der heimische Online-Marktplatz für generalüberholte Gebrauchsgüter, Refurbed, mit einem Jahresumsatz von 90 bis 110 Millionen Euro auch von der Abgabe betroffen ist.

Das Balkendiagramm zeigt die geschätzten Jahresumsätze ausgewählter Online-Plattformen in Millionen Euro, die von einer Paketabgabe ab 100 Millionen betroffen sein könnten. Amazon hat den mit Abstand höchsten Umsatz mit 3.418 Millionen Euro, gefolgt von Temu und Zalando mit jeweils rund 640 Millionen Euro. Refurbed liegt mit 90 bis 110 Millionen Euro am unteren Ende der Auswahl. Quelle: ECDB/Handelsverband.

Das Finanzministerium geht von einem Paketsteuer-Aufkommen von 280 Millionen Euro pro Jahr aus. Dies soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab 1. Juli 2026 zum Teil gegenfinanzieren.

Otto-Chef erwartet langen Rechtsstreit
Sollte die Paketsteuer wie geplant eingeführt werden, will der Versandhändler Otto gegen den Steuerbescheid beim Finanzgericht berufen. Im Instanzenzug kann die Causa theoretisch bis zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) und Europäischen Gerichtshof (EuGH) gehen. Man erwarte einen zwei- bis vierjährigen Rechtsstreit, sagte Otto-Austria-Chef Harald Gutschi am Dienstag bei der Pressekonferenz gemeinsam mit dem Handelsverband.

Ein Gutachten der Anwaltskanzlei Dorda stuft den Paketsteuer-Entwurf als „mehrfach verfassungs- und unionsrechtswidrig“ ein. Für den Rechtsstreit sieht Dorda-Rechtsanwalt und -Partner Andreas Zahradnik „sehr große Chancen erfolgreich“ zu sein. Auf unionsrechtlicher Ebene seien die Chancen „noch größer“, sagte Zahradnik bei dem Pressegespräch. Der Otto-Chef will im Falle eines juristischen Erfolgs und einer Steuer-Rückerstattung durch die öffentliche Hand die Paketabgabe wieder an die Kunden zurückzahlen.

Der Handelsverband kritisiert die Paketsteuer seit Wochen als „Innovations- und Jobkiller“. „Sie wird als Maßnahme gegen Temu, Shein und AliExpress verkauft, bezahlen sollen sie aber österreichische Familien sowie tausende heimische Händler, während sich Drittstaatenhändler weiterhin entziehen können“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bei der Pressekonferenz.

Der Interessensvertreter verwies auf Analysen der Innsbrucker Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW), wonach durch die Paketsteuer ein Verlust von 2870 Jobs und ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 360 Millionen Euro jährlich droht. Will hofft noch auf Umdenken der Regierung und den Stopp der Paketabgabe. „Es ist noch nicht zu spät.“

Großteil der Stellungnahmen kritisch
Das parlamentarische Begutachtungsverfahren zur Paketsteuer ist am 26. Mai zu Ende gegangen: Es gab 37 Stellungnahmen von Institutionen und 63 Statements von Privatpersonen, der Großteil fiel kritisch aus. Deutliche Kritik übte das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium am Paketsteuer-Ministerialentwurf des SPÖ-geführten Finanzministeriums. 

Lesen Sie auch:
Christoph Schreiner ist einer von drei Niceshops-Geschäftsführern. 
Krone Plus Logo
„Das ist lächerlich“
Niceshops: Keine Paketabgabe – dennoch viel Kritik
16.05.2026
Amazon-Manager warnt:
Paketsteuer trifft kleine Anbieter besonders hart
27.05.2026
„Österreich-Aufschlag“
Kritik von Händlern an geplanter Paketabgabe
23.04.2026

Im Hinblick auf die Entstehung der Steuerschuld gebe es „offene Auslegungs- und Vollzugsfragen“, unter anderem wie mit Retouren, Vertragsrückabwicklungen sowie Ersatzlieferungen umzugehen sei, schrieb das Wirtschaftsministerium in seiner Stellungnahme. Außerdem gebe es „europarechtliche Bedenken“ und man befürchte „einen Imageschaden“ für den Wirtschaftsstandort.

Auch Amazon, Refurbed und Zalando äußerten im Begutachtungsverfahren scharfe Kritik an der geplanten Abgabe. Für Refurbed-Mitgründer Peter Windischhofer hat die Paketabgabe, „nichts mit Ökologie zu tun“, weil es überhaupt keine Differenzierung nach ökologischen Kriterien bei der Steuer gibt. „Unser Geschäftsmodell in Österreich wird leiden“, sagte Windischhofer bei dem Pressetermin mit dem Handelsverband.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
09.06.2026 13:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AmazonAppleZalandoeBayIKEAXXXLutzBMFEuGH
UmsatzRechtsstreit
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.907 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
106.176 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
84.950 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1661 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1546 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1451 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Digital
Rechtsstreit erwartet
Paketabgabe: Diese Online-Händler sind betroffen
Betroffene am Wort
Social-Media-Altersgrenze: Runder Tisch bei Babler
FTX-Boss Bankman-Fried
Gefallener „Krypto-König“ wünscht sich Begnadigung
Hohe Hardwarenachfrage
China profitiert unerwartet stark vom KI-Boom
Mit Sicherheitsfahrer
Uber bringt Robotertaxis schon bald nach London

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf