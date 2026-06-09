Paketabgabe: Diese Online-Händler sind betroffen

Ein Gutachten der Anwaltskanzlei Dorda stuft den Paketsteuer-Entwurf als „mehrfach verfassungs- und unionsrechtswidrig“ ein. Für den Rechtsstreit sieht Dorda-Rechtsanwalt und -Partner Andreas Zahradnik „sehr große Chancen erfolgreich“ zu sein. Auf unionsrechtlicher Ebene seien die Chancen „noch größer“, sagte Zahradnik bei dem Pressegespräch. Der Otto-Chef will im Falle eines juristischen Erfolgs und einer Steuer-Rückerstattung durch die öffentliche Hand die Paketabgabe wieder an die Kunden zurückzahlen.