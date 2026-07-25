In einem Fall habe ein KI-Agent offenbar Notizen für zukünftige Versionen seiner selbst hinterlassen. Die Notizen seien in einem Teil der OpenAI-Infrastruktur gefunden worden. Sie hätten Anweisungen enthalten, wie sich die Agenten von den internen Beschränkungen von OpenAI befreien könnten, sagten die Insider. Bei früheren Tests der Modelle habe es zudem Fälle gegeben, in denen Überwachungssysteme abgeschaltet worden seien, sagte eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Reuters konnte nicht feststellen, ob diese Vorfälle den KI-Agenten betrafen, der am 11. Juli Hugging Face angriff.